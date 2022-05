Salah e Van Dijk falham Southampton, mas garantidos na final da Liga dos Campeões

Mohamed Salah e Virgil Van Dijk são baixas confirmadas no Liverpool para o jogo contra o Southampton, na penúltima jornada da Premier League, mas Jurgen Klopp confirma a dupla na final da Liga dos Campeões, no fim do mês.

O central e o avançado lesionaram-se na final da FA Cup contra o Chelsea e não estarão na penúltima jornada do campeonato, em casa do Southampton, em que os "reds" podem encurtar para um ponto a distância para o líder Manchester City.

No entanto, Klopp acredita que poderá ainda contar com os dois jogadores na última jornada do campeonato, com o Wolverhampton, na última jornada, e confirma, com total certeza a presença na final da Champions, a 28 de maio.

"Estão os dois bem, o objetivo é que consigam jogar no fim-de-semana. Ainda não sei se poderão ser titulares, porque queremos que estejam perfeitos para a final da Liga dos Campeões. Estamos otimistas, não temos dúvidas para a final", disse.

O Liverpool tem de vencer os últimos dois jogos da liga para ainda sonhar com o título de campeão. No entanto, o City tem de perder pontos na última jornada com o Aston Villa.