Rafael Ramos desmente insulto racista. Polícia brasileira solicita perícia de leitura labial

A Polícia Civil brasileira vai solicitar uma perícia de leitura labial para apurar se o português Rafael Ramos, do Corinthians, dirigiu mesmo um insulto racista a Edenilson, do Internacional de Porto Alegre, no sábado.

Em declarações ao "Globoesporte", a delegada Ana Luiza Caruso, da Polícia Civil de Porto Alegre, revela que a perícia de leitura labial é "mais uma certeza", dado que já haverá indícios do crime de injúria racial.



"Vamos ver se o Instituto-Geral de Perícias nos dá uma clareza maior acerca da leitura labial. Mas igual, indícios da autoria e do crime a gente já tem, porque ficou quase inequívoco (a injúria). Vamos tentar ter mais uma certeza. Até porque o Edenilson não iria inventar um fato grave como esse", comenta a porta-voz da polícia judiciária.



O caso diz respeito ao empate (2-2) do Corinthians, de Vítor Pereira, em Porto Alegre. Edenilson, da equipa da casa, diz que Rafael Ramos chamou-o de "macaco" ("macaco, c******"), aos 75 minutos. O jogo parou durante cerca de quatro minutos. No final da partida, o defesa português foi detido, embora tenha sido libertado após pagamento de fiança, no valor de 10 mil reais (1.896 euros à taxa de conversão atual).

Rafael Ramos nega insulto racista, Edenilson insiste

Rafael Ramos garante ter "consciência e cabeça limpas" e que o caso não passou de um mal entendido, provocado pela diferença de sotaque.

"Não fui, não sou e nunca serei racista. (...) Fui explicar-me ao meu colega de profissão. Sempre me pautei por uma postura correta em toda a minha carreira e não iria ser de outra forma agora", escreveu no Instagram.

Segundo o relatório do árbitro, o português afirma ter dito "f***-**, c******". O diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, revelou aos jornalistas que Rafael Ramos tinha dito "mano, c******".