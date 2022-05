Palmeiras de Abel Ferreira segura promessa Endrick

O Palmeiras vai segurar uma das suas maiores promessas, o avançado Endrick, com o seu primeiro contrato profissional.

O ponta de lança de 15 anos, já internacional sub-17, vai assinar o seu primeiro contrato sénior, que será válido até 2025.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o contrato vai incluir uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e há vários clubes europeus já interessados no jovem avançado. Endrick assinará o contrato em julho, assim que cumprir 16 anos de idade

Endrick emergiu como um dos maiores talentos do Brasil e do Palmeiras com as seleções do escalão. O jovem de 15 anos já joga na equipa sub-20 do Palmeiras, onde leva oito golos em nove jogos disputados.

Abel Ferreira, treinador principal do Palmeiras, ainda não chamou Endrick à equipa principal. Em janeiro, quando questionado se levaria o jovem ao Mundial de Clubes, o português explicou que ainda é cedo para jogar pela equipa principal.

"Se o clube achar por bem comprar um bilhete para a Disneyland, para ele e para a família, é disso que ele precisa", disse.