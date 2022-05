Botafogo de Luís Castro vence e cola-se ao pódio do Brasileirão

O Botafogo, de Luís Castro, subiu ao quarto lugar do Brasileirão, na madrugada desta segunda-feira, ao derrotar o Fortaleza, por 3-1.

Moisés adiantou o último classificado, no entanto, Erison empatou sobre o intervalo. O Botafogo só consumou a reviravolta ao cair do pano, com golos de Patrick de Paula, aos 89 minutos, e Daniel Borges, aos 94.

Com este resultado, o Botafogo sobe ao quarto lugar, com 11 pontos em seis jornadas, os mesmos do terceiro classificado, o São Paulo. O Fortaleza continua no último lugar do Brasileirão, com apenas um ponto.