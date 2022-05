Arsenal perde com o Newcastle e compromete Liga dos Campeões

O Arsenal perdeu, esta segunda-feira, em casa do Newcastle, por 2-0, e comprometeu seriamente o objetivo de regressar à Liga dos Campeões.

O primeiro golo da partida surgiu aos 56 minutos de golo, num lance azarado para Ben White, que desviou a bola para dentro da própria baliza. O Newcastle matou o jogo aos 84 minutos, por Bruno Guimarães, numa recarga.

O português Nuno Tavares foi titular, enquanto que Cedric Soares entrou ainda na primeira parte para o lugar do lesionado Tomiyasu.

Com este resultado, o Arsenal fica no quinto lugar, com 66 pontos, e falha o objetivo de regressar ao quarto posto. Os "gunners" só dependiam de si para manter o quarto posto, mas vacilam em Newcastle.

O resultado confirma ainda o Chelsea no "top-4" e consequente qualificação para a Champions. Na última jornada, o Tottenham, quarto com 68 pontos, joga em casa do Norwich, enquanto que o Arsenal, quinto com 66, recebe o Everton.