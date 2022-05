17 épocas depois, Chiellini fez último jogo em casa pela Juventus

O internacional italiano Giorgio Chiellini fez, esta segunda-feira, o seu último jogo em casa pela Juventus.

O central de 37 anos esteve 17 temporadas no clube de Turim, mas vai deixar o clube no final da presente temporada, quando o contrato terminar.

Chiellini chegou à Juventus em 2005, depois de passagens pelo Livorno, onde foi formado, e Fiorentina. Em 17 épocas, venceu nove campeonatos, cinco taças e três supertaças.

O defesa foi substituído simbolicamente aos 17 minutos do jogo contra a Lazio e recebeu uma enorme ovação do estádio no jogo frente à Lazio. A partida marcou ainda a despedida de Paulo Dybala, que também termina contrato.



116 vezes internacional pela Itália, Chiellini foi ainda peça fundamental da conquista do Euro 2020. Esta temporada, disputou 25 partidas pela Juventus.

Dentro de campo, a Juventus empatou com a Lazio a dois golos, resultado que abre expectativas para a Roma, de José Mourinho, ainda poder lutar pelo quinto lugar.

Na tabela, a Lazio está no quinto posto, com 63 pontos, seguida da Roma, com 60. Atrás, vem a Fiorentina, que hoje perdeu em casa da Sampdoria, por 4-1, com 59 pontos, os mesmos que a Atalanta.