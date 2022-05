O defesa Nuno Mendes, do PSG, está na equipa do ano do campeonato francês.

O internacional português, de 19 anos, esteve em 27 partidas do campeonato e fez uma assistência.

Nuno Mendes, nesta primeira época ainda cedido pelo Sporting, estava também nomeado para o prémio de melhor jovem, mas perdeu para William Saliba, do Marselha.

Donnarumma, também do PSG, foi eleito o melhor guarda-redes e Kylian Mbappé, considerado o melhor jogador da liga.