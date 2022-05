Manchester City salva empate com o West Ham e está a uma vitória do título

O Manchester City empatou com o West Ham, a dois golos, e está a um jogo de confirmar o bicampeonato.

Os "hammers" chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com "bis" de Jarren Bowen, aos 24 e 45 minutos de jogo.

No entanto, a equipa de Pep Guardiola conseguiu empatar, resultado precioso para manter a distância de pelo menos um ponto para o Liverpool. Grealish reduziu, com um remate à entrada da área, aos 49 minutos de jogo.

Aos 69, num livre, Coufal cabeceou em direção à própria baliza.

O momento do jogo foi aos 86 minutos. Dawson fez penálti na área do West Ham, mas Fabianski defendeu o remate de Mahrez, que colocaria o City a um ponto do título.

Com este resultado, o City fica com 90 pontos e o Liverpool pode reduzir a distância para um ponto. Em caso de derrota com o West Ham, o Liverpool poderia empatar com o Manchester City, e o campeão poderia ser decidido na diferença de golos.

Ainda assim, o City só precisa de vencer o Aston Villa, em casa, na última jornada, para ser campeão.