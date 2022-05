Lewandowski recusa renovar contrato com Bayern Munique

O futebolista polaco Robert Lewandowski, Bola de Ouro em 2020 e 2021, revelou hoje que não pretende renovar contrato com o Bayern Munique, que termina em 2023.

"Posso confirmar que informei o Hasan (Salihamidzic, diretor desportivo do clube bávaro) que tomei minha decisão e que não vou estender meu contrato", disse o goleador à Sky, após a última jornada da Liga alemã (empate 2-2 no terreno do Wolfsburgo), conquistada pela formação de Munique.

"Disse a Hasan que, se uma oferta chegar, ela terá de ser considerada, também no interesse do clube. Ambas as partes precisam de pensar no futuro. Não posso dizer mais nada. Queremos encontrar a melhor solução para o clube e para mim", adiantou.

No Bayern Munique desde 2014, Lewandowski marcou uns impressionantes 50 golos em 46 jogos só nesta época, em todas as competições (mais seis ao serviço da Polónia). O goleador polaco venceu a Liga dos Campeões de 2020 e oito títulos da Bundesliga com o colosso bávaro, depois de ter conquistado dois campeonatos pelo Borussia Dortmund.