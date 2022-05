Tottenham derrota Arsenal e está mais perto da Champions

O Tottenham venceu o Arsenal, por 3-0, em partida em atraso da jornada 22 da liga inglesa, e continua na luta por um lugar na Liga dos Campeões.

Os golos dos “Spurs” foram apontados pelos suspeitos do costume: Harry Kane (2) e Son.

Com este triunfo, o Tottenham mantém o quinto lugar na Premier League, com 65 pontos, mas agora a apenas um ponto do quarto, que é precisamente o Arsenal.

Nos “gunners” destaque para as presenças de Cédric Soares e Nuno Tavares.

O campeonato está a ser comandado pelo Manchester City, com 89 pontos, mais três que o Liverpool.