Abel Ferreira, Paulo Sousa e Vítor Pereira estão nos "oitavos" da Copa do Brasil

Madrugada positiva para os treinadores portugueses no Brasil, esta quinta-feira. O Palmeiras, de Abel Ferreira, o Flamengo, de Paulo Sousa, e o Corinthians, de Vítor Pereira, estão nos oitavos de final da Copa.

O Palmeiras foi o primeiro a entrar em campo, diante do Juazeirense, da quarta divisão. A equipa de Abel venceu, fora, por 1-2, com golos de Danilo e Raphael Veiga. O golo do Juazeirense foi apontado por Nildo Petrolina, antigo jogador de Trofense, Beira-Mar, Arouca, Moreirense, Desportivo das Aves (com que venceu a Taça de Portugal) e Leixões.

O Palmeiras também tinha vencido, por 2-1 em casa, na primeira mão, pelo que confirmou o apuramento com um resultado agregado de 4-2.

Sousa e Pereira não sofrem golos

O Flamengo selou a qualificação com uma vitória, por 2-0, diante do Altos, da terceira divisão. Golos de Gabriel Barbosa e Victor Hugo. A equipa de Paulo Sousa segue em frente com resultado agregado de 4-1.

O Corinthians também venceu por 2-0, frente à Portuguesa-RJ, do quarto escalão. Júnior Moraes e Giuliano de Paula apuraram a equipa de Vítor Pereira, que passa com um 3-1 no conjunto das duas mãos.

Na madrugada de sexta-feira, o Botafogo, de Luís Castro, entra em campo frente ao Ceilândia, também da quarta divisão. A equipa da Estrela Solitária obteve uma confortável vantagem de 3-0 na primeira mão.