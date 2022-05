UEFA diz que o futebol "fica a ganhar" com o novo formato da Liga dos Campeões

O presidente da UEFA acredita que o futebol irá beneficiar com o novo formato da Liga dos Campeões, em vigor a partir da época 2024/25.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, no âmbito do Congresso da UEFA, que decorre em Viena, Aleksander Ceferin salientou que "quando a UEFA dá ouvidos à maioria dos clubes, adeptos e treinadores e risca de uma vez por todas o conceito de qualificação para as competições europeias à base de coeficientes, o futebol fica a ganhar".

"Decidimos, juntamente com a Associação de Clubes e as equipas, ser fiéis aos nossos princípios e valores: o mérito desportivo em primeiro, e o propósito, a finalidade, acima dos lucros", acrescentou o dirigente.

A UEFA aprovou, na terça-feira, o novo formato da Liga dos Campeões, assim como as alterações das condições de acesso às provas europeias.

Entre as principais mudanças, encontram-se o aumento do número de equipas participantes na fase final de 32 para 36 e a extinção da fase de grupos, que passará a ser uma liga única disputada por todos os clubes. Cada equipa disputará oito jogos (quatro em casa, quatro fora) contra oito adversários diferentes. A Renascença explica-lhe tudo aqui.