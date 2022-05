Renato Paiva vai trocar o Equador pelo México em junho

Renato Paiva vai assumir o comando técnico do Club León, do México, a partir de junho, sabe a Renascença.

O treinador português, de 52 anos, encontra-se, atualmente, no Independiente del Valle, com que ocupa o segundo lugar da Liga do Equador, pelo qual foi campeão. O acordo entre os clubes mexicano e equatoriano foi alcançado esta quarta-feira, ao que Bola Branca apurou.

O León foi à final do Torneio de Abertura do México, em que perdeu com o Atlas. No entanto, falhou o acesso à fase a eliminar do Clausura.

Renato Paiva começou e fez a maior parte da carreira nas camadas jovens do Benfica. Na época 2018/19, assumiu ao comando da equipa B, antes de rumar Equador, em 2021, para orientar o Independiente del Valle.