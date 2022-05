O Inter derrotou a Juventus, por 4-2, no prolongamento, e conquistou a oitava Taça de Itália.

No final dos 90 minutos, no Olímpico de Roma, as duas equipas estavam empatadas a duas bolas.

Pelo Inter marcaram Barella, Çalhanoğlu e Perisic (bisou no prolongamento).

Já pela Vechia Signora ainda empataram Alex Sandro e Vlahovic.