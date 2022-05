Ceferin. Superliga Europeia "acabou pelo menos por 20 anos"

O presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, considera que a Superliga, projeto desenhado por alguns clubes europeus, que acabou por não avançar, está acabado “pelo menos, por 20 anos”.

“Penso que esse projeto acabou para sempre, ou pelo menos por 20 anos”, afirmou Ceferin em conferência de imprensa, esta quarta-feira, no âmbito do Congresso da UEFA, que decorre em Viena.

O dirigente máximo do futebol europeu volta, assim, a abordar o fiasco da criação da Superliga, anunciada a 18 de abril do último ano, e que acabou por implodir poucos dias depois, com a desistência da maioria dos clubes fundadores. Ceferin admite não gostar da designação da prova.

“Não gosto de lhe chamar Superliga, porque é tudo menos uma Superliga”, sublinha.