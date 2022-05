O Ajax já terá encontrado o sucessor de Erik Ten Hag, que no final da época deixará o clube neerlandês para treinar o Manchester United.

Trata-se de Alfred Schreuder, que atualmente orienta o Clube Brugge, da Bélgica. O Ajax terá batido a cláusula de rescisão do técnico neerlandês, de cerca de 1,5 milhões de euros, de acordo com o portal "RTBF".

Alfred Schreuder, de 49 anos, já treinou Twente e Hoffenheim, e foi adjunto no Vitesse, no Barcelona e no próprio Ajax (2018/19). Chegou em janeiro à Bélgica, para suceder a Philippe Clement, agora no Mónaco. Com ele, o Clube Brugges lidera o "play-off" de apuramento do campeão.