Oficial. Haaland é reforço do Manchester City

O Manchester City anunciou, em comunicado, um princípio de acordo com o Borussia Dortmund para a transferência do avançado Erling Haaland.

Nem Real Madrid, nem Barcelona, nem Manchester United, nem Paris Saint-Germain. O avançado norueguês, com saída mais do que anunciada do Dortmund no fim da época, optou por reforçar o Manchester City, de Pep Guardiola.

Os campeões ingleses em título procuraram a contratação de um avançado no último verão e chegaram a oferecer 150 milhões de euros por Harry Kane, uma proposta que foi recusada pelo Tottenham.

Haaland custará "apenas" 60 milhões de euros ao City, valor da cláusula prevista no contrato com o Dortmund.

O ponta de lança de 21 anos esteve duas épocas e meia no Dortmund, onde apontou 85 golos e 19 assistências em 88 jogos disputados. Haaland era um dos alvos de merda mais cobiçados deste verão, tal como Kylian Mbappé, que termina contrato.

Haaland segue as passadas do pai, Alf-Inge Haaland, que jogou no Manchester City entre 2000 e 2003. O jovem de 21 anos começou carreira no Bryne, onde foi formado, passou pelo Molde e pelo Red Bull Salzburgo, antes de se mudar para o Dortmund em janeiro de 2020.

Pep Guardiola já tinha confirmado, esta terça-feira, que os dois clubes estavam a negociar: "O Borussia Dortmund e o Manchester City disseram-me que não estou autorizado a falar até o acordo estar completamente fechado. Não posso falar, desculpem. Teremos tempo para isso", disse.

