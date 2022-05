Dortmund anuncia substituto de Haaland para a próxima época

O Borussia Dortmund anunciou a contratação do avançado alemão Karim Adeyemi, proveniente do RB Salzburgo.

Adeyemi é o substituto de Erlind Haaland para a próxima época, anunciado nesta terça-feira como reforço do Manchester City.

O avançado, que já é internacional alemão, chega do mesmo clube onde o Dortmund contratou Haaland, em 2020. Esta época, o ponta de lança apontou 23 golos e sete assistências em 42 jogos disputados pelo Salzburgo.

Adeyemi assinou um contrato válido até 2027 com o Dortmund: "Após as transferências de Niklas Süle e Nico Schlotterbeck, temos outro jogador muito empolgante em Adeyemi para a próxima temporada", disse Sebastian Kehl, o novo diretor desportivo do Dortmund.