Coutinho vai trocar Barcelona pelo Aston Villa em definitivo

Philippe Coutinho está prestes a trocar o Barcelona pelo Aston Villa, em definitivo, a troco de 15 a 20 milhões de euros, segundo o jornal "Sport".

De acordo com o diário desportivo catalão, o empréstimo do avançado internacional brasileiro, de 29 anos, aos ingleses até ao final da atual temporada contemplava uma opção de compra de 40 milhões de euros. No entanto, os dois clubes terão acordado um valor mais baixo.

Coutinho chegou ao Barcelona em janeiro de 2018, proveniente do Liverpool, por 120 milhões de euros, mais 40 milhões dependentes da concretização de determinados objetivos, vários dos quais não foram cumpridos. Contudo, nunca conseguiu afirmar-se em pleno e, em janeiro desta época, regressou à Premier League, por empréstimo, para ser orientado por Steven Gerrard, que fora seu colega no Liverpool.

O Barcelona não recuperará nem metade do investimento feito em 2018. Porém, acrescentando ao preço de venda a poupança em salários, esta transferência pressupõe um impacto positivo de 40 milhões de euros.

Na segunda metade desta época, ao serviço do Aston Villa, Philippe Coutinho marcou quatro golos e fez três assistências em 15 jogos.