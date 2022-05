Bétis vence Valência num duelo com quatro portugueses

O Bétis foi até casa do Valência vencer por 3-0, em jogoda 36ª jornada da La Liga.

Os golos ficaram todos reservados para o segundo tempo. Willian José abriu o marcador aos 57 minutos, assistido por Canales, que marcou o segundo da equipa de Sevilha, aos 87 minutos de jogo.

Em cima do minuto 90, Borja Iglesias fechou o resultado em 3-0.

Em campo, estiveram quatro portugueses. No Bétis, William Carvalho e Rui Silva foram titulares, enquanto que Thierry Correia jogou de início no Valência. Gonçalo Guedes foi suplente utilizado na equipa espanhola.

Com este resultado, o Valência está completamente fora da luta pelas provas europas. Ocupa o 11º lugar, com 44 pontos. O Bétis, que venceu a Taça do Rei, está no 5º lugar, com 61 pontos, apenas a três do Atlético de Madrid, em lugar de Liga dos Campeões.