Vítor Pereira reage a críticas de Jorge Jesus. "Estes três treinadores não caíram aqui de paraquedas"

Vítor Pereira, treinador do Corinthians, comenta as declarações de Jorge Jesus e sai em defesa dos colegas portugueses no Brasil. "Estes três treinadores têm todos qualidade, não caíram aqui de paraquedas."

Após a vitória do Corinthians, sobre o Red Bull Bragantino, por 0-1, Vítor Pereira reagiu às palavras de Jorge Jesus que davam conta do interesse do português em regressar ao Flamengo, atualmente orientado pelo compatriota Paulo Sousa.

"Para mim, os três treinadores que estão no brasil tem todos qualidades. Não caíram aqui de paraquedas, não caíram sem fazer nada", defende.

Vítor Pereira lembra o percurso de Abel Ferreira, Luis Castro e Paulo Sousa, treinadores do Palmeiras, Botafogo e Flamengo, para reconhecer o mérito de todos.

"O Abel já o provou aqui com títulos. O Luís eu conheço-o muito bem trabalhamos no porto na mesma altura. O Paulo fez a carreira no estrangeiro, mas com títulos também. Cada um com as suas características, mas com qualidade e méritos para estarem em equipas grandes."

Questionado sobre se teria entrado em contacto com Paulo Sousa, para apoiar o colega, Vítor Pereira lembrou que o mundo do futebol é "competitivo".

"Provavelmente, muita gente entrou em contacto com ele. Isto é um mundo extremamente competitivo", refere, acrescentando: "Claro que o Paulo tem de perceber, e de certeza que percebe, que isto é um mundo extremamente competitivo e nós somos julgados a todo o momento. Às vezes com correção e outras vezes de forma incorreta, por toda a gente".

Mesmo tendo sido elogiado por Jorge Jesus, Vítor Pereira não se vê no direito de julgar as declarações. "Quem sou eu para estar aqui a julgar o Jorge [Jesus]?", questiona o técnico que remata ao dizer que procura sempre "respeitar" as pessoas e, como tal, confessa que não gosta que lhe "faltem ao respeito".

O Corinthians está em primeiro lugar do Brasileirão, à frente do Botafogo, de Luís Castro, que ocupa a sétima posição. O Flamengo, de Paulo Sousa está em 14.º.