Raúl Garcia renova pelo Athletic Bilbau

O Athetic Bilbau anunciou, esta segunda-feira, a renovação do contrato, que expirava no final da época, com Raúl Garcia. O médio, de 35 anos, fica ligado ao clube por mais uma temporada, até junho de 2023.

Com sete golos, em 39 jogos, Raúl Garcia continua a ser um elemento influente no clube que representa desde a época 2015/16, quando se transferiu do Atlético de Madrid.

Internacional por Espanha, em duas ocasiões, vai cumprir a oitava temporada no Athleti Bilbau. Raúl Garcia, que também passou pelo Osasuna, já é o terceiro jogador com mais partidas realizadas na liga espanhola (551).