Mourinho perde após entrada desastrosa em casa da Fiorentina

A Roma, de José Mourinho, perdeu em casa da Fiorentina, por 2-0, na 36ª jornada da Serie A.

Uma entrada desastrosa em campo da Roma custou os pontos à equipa da capital. Aos 5 minutos, de grande penalidade, Nicolás González fez o primeiro.

Aos 11 minutos, a Roma deu muito espaço a Bonaventura à entrada da área, que rematou de pé esquerdo longe do alcance de Rui Patrício.

José Mourinho alinhou de início com os dois internacionais portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira.

A Roma, que vai disputar a final da Liga Conferência, ainda não garantiu futebol europeu na próxima época. Com este resultado, a Roma está no sexto lugar, com os mesmos 59 pontos do que a Fiorentina e Atalanta.