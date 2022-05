Tiago Tomás marca ao Bayern Munique

O Bayern Munique empatou 2-2 diante do Estugarda, em partida da jornada 33 da liga alemã. Português Tiago Tomás marcou um dos golos da partida.

O jovem cedido pelo Sporting abriu o marcador logo aos oito minutos, com um grande remate que bateu Neuer.

A equipa bávara virou o marcador graças a um autogolo de Mavropanos e um tento de Muller, mas Kalajdzic empatou o encontro.

Com este resultado, o Estugarda sobe aos 30 pontos, a três do Hertha Berlim, primeira equipa acima da zona de despromoção. Já o Bayern, campeão, lidera com 76 pontos.