City goleia e reforça liderança na Premier League

O Manchester City aproveitou o empate do Liverpool para se distanciar na frente da liga inglesa de futebol.

A equipa de Pep Guardiola goleou o Newcastle, por 5-0, na ressaca da eliminação da Liga dos Campeões, e reforçou a vantagem na liga inglesa para três pontos.

Os golos dos “citizens” foram apontados por Sterling (2), Laporte, Rodri e Foden.

João Cancelo e Rúben Dias foram titulares. Desta vez, Bernardo Silva não saiu do banco.

Com este triunfo, o City sobe aos 86 pontos, contra 83 do Liverpool, a três jornadas do fim.