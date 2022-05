O Manchester United foi goleado pelo Brighton, por 4-0, em partida da jornada 36 da liga inglesa.

Os golos da equipa da casa foram marcados por Caicedo, Cucurella, Pascal Gross e Leandro Trossard.

Nos “red devils” estavam os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

Com este resultado, o Manchester United é sexto, com 58 pontos. Já o Brighton é nono, com 47 pontos.