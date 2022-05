Mikel Arteta renova pelo Arsenal até 2025

Mikel Arteta acertou a renovação de contrato com o Arsenal até à época 2024/25. O anúncio foi feito pelos londrinos esta sexta-feira.

O treinador espanhol, de 40 anos, está na terceira época no clube e, cumprindo o acordo agora assinado, ficará no Emirates, pelo menos, seis temporadas.

O objetivo de Arteta passa por "levar o clube para um nível acima e competir com as equipas de topo". Depois de ter alcançado dois oitavos lugares, nas primeiras duas épocas nos "gunners", esta temporada, com quatro jogos por disputar, o Arsenal está no 4.º lugar, em zona de acesso à Liga dos Campeões.

A equipa tem mais dois pontos que o Tottenham, no 5.º lugar, e menos três do que Chelsea, 3.º classificado. O Arsenal anunciou, ainda, a renovação de contrato com o treinador sueco Jonas Eidevall, responsável pela equipa feminina.