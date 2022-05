O defesa Aurélio Buta é reforço do Eintracht Frankfurt para a próxima época. A informação foi confirmada por Bola Branca.

O jogador, de 25 anos, formado no Benfica, assina com o clube alemão para as próximas quatro épocas.

Buta estava no Antuérpia, da Bélgica, e vai juntar-se a Gonçalo Paciência no finalista da Liga Europa desta temporada.