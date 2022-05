Seattle Sounders conquista a Liga dos Campeões da CONCACAF

O Seattle Sounders tornou-se a primeira equipa norte-americana a conquistar a atual versão da Liga dos Campeões da Confederação de Futebol das Américas do Norte e Central e das Caraíbas (CONCACAF), na madrugada desta quinta-feira, ao derrotar, em casa, o Pumas, por 3-0.

Depois do empate, a dois golos, na primeira mão da final, no México, quem vencesse seria campeão. O Seattle Sounders fê-lo de forma autoritária, com um bis de Raúl Ruidíaz, aos 45 e 80 minutos, e um golo de Nicolás Lodeiro, aos 88. O resultado agregado ficou em 5-2.

O ex-Sporting Fredy Montero foi suplente utilizado nos novos campeões.

O Seattle Sounders tornou-se, assim, a primeira equipa da MLS a conquistar a Liga dos Campeões da CONCACAF. Quando DC United e Los Angeles Galaxy venceram, em 1998 e 2000, respetivamente, a prova ainda se chamava Taça dos Campeões e tinha formatos diferentes.