Luiz Felipe Scolari é o novo treinador do Athletico Paranaense.

O Athletico comunicou nas redes sociais a contratação do antigo selecionador português (2003 a 2008), que sucede a Fábio Carille, despedido após a goleada sofrida com os bolivianos do The Strongest, por 5-0.

Scolari, de 73 anos, volta ao Brasil, onde já orientou 12 equipas. Na última passagem pelo seu país natal, foi treinador do Grémio, quando o clube de Porto Alegre desceu à segunda divisão.



O técnico é dono de um palmarés invejável, que conta com sete títulos internacionais e 20 títulos nacionais (sete deles no Brasil).

No 16.º lugar do Brasileirão, o Athletico vai para o terceiro treinador na época, depois de Alberto Valentim e Fábio Carille. Na Copa Libertadores, está na última posição do grupo.