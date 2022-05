Salernitana vence Veneza e sai da “linha de água”

Num jogo entre aflitos, a Salernitana derrotou o Veneza, por 2-1, em partida em atraso da jornada 20 da liga italiana.

Com este resultado, a equipa de Salerno deixa a linha de água, por troca com o Cagliari.

Os golos da Salernitana foram apontados por Federico Bonazzoli e Simone Verdi.

Já do lado do Veneza, com Nani no banco, ainda chegou à igualdade por Thomas Henry.

A equipa visitante terminou reduzida a 10 jogadores, após a expulsão de Ethan Ampadu.

Com este triunfo, a Salernitana sobe aos 29 pontos. Já o Veneza mantém a lanterna vermelha, com 22.