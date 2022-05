PSG com prejuízos de 225 milhões de euros

O PSG teve um prejuízo de cerca de 225 milhões de euros na temporada de 2020/21.

No relatório da Direção Nacional do Controle de Gestão (DNCG), que monitoriza e supervisiona as contas dos clubes franceses, o défice do clube de Paris passou para 224,28 milhões, um aumento de 80% em relação à época anterior (124,2).

Em causa a pandemia da Covid-19 e a crise dos direitos televisivos, que afundaram os resultados.

Segundo o relatório, 17 das 20 equipas da primeira liga francesa terminaram a época com prejuízo.