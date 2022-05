Liverpool e Real Madrid disputam a final com mais Ligas dos Campeões de sempre

Nunca os finalistas da Liga dos Campeões tiveram tantos títulos entre si.

A final de 2021/22 será disputada entre Real Madrid e Liverpool, dois dos quatro clubes com mais troféus da história. Os espanhóis são a equipa com maior vitórias de sempre na Champions, com 13. Os ingleses têm seis, a par com o Bayern de Munique e atrás do AC Milan (sete).

Em conjunto, esta final tem um total de 19 troféus da Liga dos Campeões.

Da última vez que os dois se encontraram na final, em 2017/18, o Real Madrid tinha 12 títulos e o Liverpool cinco, para um total de 17.