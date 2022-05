Empresário de Paulo Sousa responde a Jesus. “Falta de ética, falta de respeito e falta de profissionalismo”

O empresário de Paulo Sousa considera que as declarações de Jorge Jesus sobre uma eventual ida para o Flamengo são “momento deplorável” e “episódio vergonhoso”.

Hugo Cajuda, em comunicado, considera que Jesus está “perturbado e desesperado” e revela “tamanha falta de ética, falta de respeito e falta de profissionalismo”.

“A referida pessoa revela uma total ausência de sentimentos para com a instituição Flamengo, ao contrário do que apregoa, porque a tentativa de desestabilizar um clube "amigo" desta forma é inaceitável”, escreve o agente, que prossegue: “É um ataque nunca antes visto a colegas de profissão e compatriotas, mas mais do que isso é um ataque à classe dos treinadores profissionais de futebol, um ataque à ética e à dignidade”.

Cajuda “dispara” contra JJ e recorda as duas épocas no Benfica: “Esta é a continuidade do "eu" sempre a sobrepor-se ao "nós", do uso da pandemia, um tema tão grave, para justificar desastres, como o que aconteceu no Benfica, ou como justificação para abandonar o Flamengo poucos dias após renovar e num momento delicado para o clube. As justificações e as desculpas, deviam era ser dadas aos adeptos benfiquistas, por terem visto ser gastos 150 milhões de euros para conquistarem zero títulos”.