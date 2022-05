Dos EUA para o Canadá. Luís Martins troca de clube na MLS

Luís Martins é reforço do Vancouver Whitecaps, do Canadá.

Apesar da mudança dos Estados Unidos, onde representava o Sporting Kansas City, para o país vizinho, o lateral-esquerdo português, de 29 anos, continua a competir na Liga norte-americana de futebol (MLS).

Luís Martins assinou contrato com o Vancouver Whitecaps para 2022, com opção para mais dois anos (2024 e 2025).

Formado no Benfica, com estreia na equipa principal em 2011/12 (cinco jogos), Luís Martins fez careira no Gil Vicente, no Marítimo e no Desportivo de Chaves, e em Espanha, pelo Granada e pelo Osasuna, antes de rumar, em 2019, aos EUA. Esteve três anos no Sporting KC.