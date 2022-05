Ter Stegen pede dispensa da seleção alemã para ter férias

Mar-Andre ter Stegen terá uma licença de verão da seleção da Alemanha, depois de ter pedido dispensa ao selecionador, com o objetivo de poder ter um período de férias mais longo para descansar.

O guarda-redes do Barcelona, suplente de Neuer na seleção, explica, em declarações publicadas no site da federação alemã, que "depois de três épocas intensas, sem pausa de verão", o selecionador também entendeu que ele precisa deste tempo.

Ter Stegen vai falhar os jogos de junho da Liga das Nações, com Inglaterra, Hungria e Itália. O guarda-redes, que tem 28 internacionalizações, estará de volta pronto para ser opção para o Campeonato do Mundo, que se realiza no final do ano no Qatar.