Santi Mina condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual

Santi Mina, avançado do Celta de Vigo, foi condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual, num caso que remonta a 2017. Julgado no Tribunal de Almería, o avançado, de 26 anos, terá ainda de pagar uma indemnização de 50 mil euros à vítima e fica impedido de se aproximar da vítima durante 12 anos, depois de imposta uma ordem de distanciamento de 500 metros.

A defesa do jogador, que alegou consentimento por parte da vítima, vai recorrer da decisão, mas aguarda-se uma posição oficial do Celta de Vigo. O presidente do clube, Carlos Mouriño, declarou "tolerância zero" com o caso, ou situações semelhantes, mas na altura alegou a presunção de inocência para não tomar uma posição mais firme.

Santi Mina foi absolvido da acuação de agressão sexual num caso que aconteceu em 2017, quando era jogador do Valencia, em Mojácar, em Almería, na Andaluzia. David Goldar, atualmente a jogar no Ibiza, também foi constituído arguido, mas foi absolvido de todos os crimes.

Santi Mina, natural de Vigo, fez a formação no Celta e transferiu-se para o Valencia em 2015. Esteve quatro épocas no clube e voltou ao Celta em 2019. Esta época foi utilizado em 36 jogos pelo emblema galego. O avançado tem contrato até 2024.