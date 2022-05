Palmeiras já está nos oitavos de final de Libertadores

O Palmeiras, campeão em título da Libertadores, é a primeira equipa a garantir o apuramento para os oitavos da competição e à quarta jornada também já assegurou a vitória no grupo.

A equipa treinada por Abel Ferreira venceu, na madrugada de quarta-feira, o Oriente Petrolero, na Bolívia, por 0-5, e alcança o pleno: quatro jogos, quatro vitórias. Os brasileiros têm golos marcados e dois sofridos.

Em Sucre, na Bolívia, o domínio foi total sobre o Oriente Petrolero, com Raphael Veiga a inaugurar o marcador aos 17 minutos, de penálti. O médio-ofensivo foi a grande figura do jogo, com um "hat-trick". Rafael Navarro e Murilo marcaram os outros dois golos do Palmeiras.

No outro jogo do Grupo A, o Emelec, do Equador, goleou os venezuelanos do Deportivo Táchira, por 1-4.

No Grupo D houve duelo entre clubes mineiros, com o campeão brasileiro, o Atlético, a bater o América, por 1-2. Guilherme Arana e Nacho Fernández marcaram os golos do Atlético Mineiro. Germán Conti, antigo central do Benfica, apontou o golo do América.

Esta quarta-feira, a partir das 23h00, há duelo entre treinadores portugueses no Grupo H da Libertadores, com o Talleres, de Pedro Caixinha, a receber o Flamengo, de Paulo Sousa. Na madrugada de quinta-feira, às 01h00, o Corinthinas, de Vítor Pereira, visita o terreno dos colombianos do Deportivo Cali.