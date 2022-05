ONG acusa FIFA de insultar trabalhadores migrantes

A organização Human Rights Watch (HRW) considera que o presidente da FIFA insultou os migrantes envolvidos na construção de instalações para o Mundial de futebol Qatar 2022 ao desvalorizar as mortes ocorridas em acidentes de trabalho.

Numa carta divulgada esta quarta-feira, a diretora de iniciativas globais da HRW, Minky Worden, refere que Gianni Infantino "minimizou de forma surpreendente as mortes e as dificuldades dos trabalhadores migrantes no Qatar, onde, literalmente, construíram o Mundial FIFA 2022".

A Organização Não-Governamental (ONG) entende que "é preciso mostrar ao mundo que as mortes e os abusos sobre os trabalhadores migrantes no Qatar são uma mancha histórica que precisa de ser reparada, antes que a bola comece a rolar" na competição, que decorrerá no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.