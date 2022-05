Mathias Ginter está de regresso ao Friburgo

Mathias Ginter está de volta a casa. Aos 28 anos, o central alemão termina contrato com o Borussia de Monchengladbach e assina, a custo zero, pelo Friburgo.

"Queria fazer alguma coisa de especial na minha carreira e para mim não há nada mais especial do que regressar a casa para o Friburgo", disse o jogador, citado pelo Monchengladbach, que confirmou a saída do jogador, no final da época.

Internacional pela Alemanha, campeão do mundo em 2014, Ginter coloca um ponto final em cinco temporadas no Borussia de Monchengladbach, para onde se transferiu do Dortmund em 2017. O central, natural de Friburgo, volta ao clube oito anos depois de ter partido.