Camisola mítica de Maradona vendida por mais de oito milhões de euros

A camisola utilizada por Diego Maradona durante o Argentina – Inglaterra do Mundial86 foi leiloada por 8,8 milhões de euros. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela Sotheby’s, empresa responsável pelo leilão.

A camisola estava com Steven Hodge, antigo internacional inglês que foi titular nesse jogo dos quartos de final no México, e esteve 20 anos no Museu Nacional de Futebol, em Manchester.

A identidade do comprador não foi revelada.

Nesta partida do Mundial Maradona marcou dois dos seus mais emblemáticos golos da carreira: o “golo do século”, em que ultrapassou meia equipa inglesa antes de marcar, e a famosa “mão de Deus”, golo com a mão.

A quantia de 8,8 milhões de euros (9,3 milhões de dólares) suplanta largamente os 5,6 milhões de dólares (5,3 milhões de euros) angariados no leilão da camisola da estrela norte-americana de basebol da década de 1920 Babe Ruth, em 2019.