Thomas Muller renova pelo Bayern Munique até 2024

O Bayern Munique anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Thomas Muller, por mais uma temporada, até junho de 2024.

Muller, de 32 anos, diz estar "maravilhado" por poder continuar no clube a que se juntou no ano 2000. Onze vezes campeão alemão, duas ligas dos campões, campeão do mundo de clubes, Supertaça europeia, seis taças da Alemanha são alguns dos títulos conquistados pelo jogador ao serviço do Bayern.

Esta época, o avançado tem 42 jogos, 12 golos e 21 assistências.