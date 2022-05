Ronaldo avisa os críticos: "Não estou acabado"

"Eu não estou acabado", disse Ronaldo para a câmara que o acompanhava (minuto 1'48 do vídeo abaixo publicado pelo Manchester United no twitter), após o final do jogo como Brentford (3-0) , o último da época em Old Trafford. Os jogadores despediram-se dos adeptos, antes dos dois jogos finais da Premier League, em Brighton e em Londres, com o Crystal Palace.

Ronaldo tem contrato por mais uma temporada com o Manchester United, mas a sua continuidade no clube ainda não está garantida. Esta época, o internacional português foi utilizado em 37 jogos e marcou 24 golos. É o terceiro melhor marcador da liga inglesa, com 18 golos. Cristiano está a quatro de Mohamed Salah, do Liverpool, com 22 golos. O segundo melhor goleador é Son, do Tottenham, com 19.

Depois de se despedir dos adeptos no relvado, Ronaldo agradeceu todo o apoio que a equipa recebeu das bancadas durante "uma época difícil".

"Obrigado, rapazes. O apoio significa o mundo para nós e o nosso objetivo é sermos melhores a cada dia, para que possamos alcançar o que todos desejamos: glória para o Manchester United", escreveu CR7 nas redes sociais.



O Manchester United bateu o Brentford, por 3-0, com golos de Ronaldo, Bruno Fernandes e Varane. O clube está no 6.º lugar, com 58 pontos, a três do Tottenham, que ocupa o 5.º posto.