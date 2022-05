Nuno Mendes nomeado para melhor jovem da Liga francesa

O internacional português Nuno Mendes está nomeado para o prémio de melhor jovem da Liga francesa, atribuído pela União Nacional de Futebolistas Profissionais.

O lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain, de 19 anos, foi contratado ao Sporting no início da época (ainda fez três jogos pelos campeões nacionais) e ganhou um lugar no onze. Disputou 25 jogos na Ligue 1.

Nuno Mendes foi emprestado ao PSG até ao final da época, por sete milhões de euros. Os franceses ficaram com cláusula de compra de 40 milhões de euros.