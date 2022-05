Infantino diz que morreram três pessoas na construção dos estádios para o Mundial do Qatar

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirma a morte de três pessoas, no Qatar, durante os trabalhos de construção dos estádios para o Mundial 2022. No entanto, admite que, noutras obras associadas ao torneio, podem ter morrido vários milhares.

Numa conferência global em Los Angeles, esta segunda-feira, Infantino foi questionado sobre uma notícia do jorna "The Guardian", que adiantou que mais de 6.500 trabalhadores migrantes terão morrido no Qatar desde que o país do Golfo recebeu a organização do Mundial. O dirigente garantiu que a FIFA está "a investigar todos estes assuntos com entidades independentes", mas pediu seriedade no relato dos factos.

"Na verdade, foram três pessoas que morreram. Três já são três a mais. Mas são três, não seis mil pessoas. Podem ter morrido seis mil pessoas noutras construções, mas a FIFA não é a polícia do mundo, nem é responsável pelo que acontece pelo mundo. Mas graças à FIFA e ao futebol, conseguimos mudar as condições do milhão e meio de trabalhadores no Qatar", salientou.