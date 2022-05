Guardiola: "Para eliminar o Real Madrid tens de fazer dois bons jogos"

Pep Guardiola não confia na vantagem de um golo do Manchester City na eliminatória das meias-finais da Liga dos Campeões com o Real Madrid e frisa que será preciso mais um grande jogo para eliminar os espanhóis.

"Para o melhor e para o pior, sabíamos desde o início que isto seria decidido em dois jogos. No Etihad e no Bernabéu. Para eliminar o Real Madrid, tens de fazer dois bons jogos", salienta o treinador dos ingleses, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda mão.

O primeiro jogo, que o City venceu por 4-3, em casa, "está no passado" e os ingleses tentarão "aprender com a experiência" e vencer em Madrid:

"É um teste enorme, somos sortudos por estarmos aqui. Espero que consigamos oferecer a nossa melhor versão, para atingirmos a final."

Pep Guardiola espera já poder contar com o internacional português João Cancelo, assim como com Kyle Walker. John Stones fica de fora.

O Manchester City procura a segunda final consecutiva e o primeiro troféu da Liga dos Campeões da sua história. O jogo com o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, está marcado para quarta-feira, às 20h00.