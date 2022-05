Cagliari despede Walter Mazzarri

Walter Mazzarri foi demitido do Cagliari, depois da derrota com o Verona, na segunda-feira à noite. O clube comunicou a saída do treinador que assumiu a equipa à 4.ª jornada, para ocupar o lugar de Leonardo Semplici.

A três rondas do final da Serie A, o Cagliari está na 17.ª posição, em lugar de permanência, mas com mais um jogo realizado do que a Salernitana, em zona de descida, com menos dois pontos.

Mazzarri, de 60 anos, tinha regressado ao ativo, após uma época sem trabalhar e depois de ter estado três temporadas no Torino. O clube ainda não anunciou o treinador que vai assumir a equipa nas últimas três jornadas do campeonato.