Brentford espera manter Eriksen na próxima época

O treinador do Brentford espera que Christian Eriksen decida continuar no clube na próxima temporada. O internacional dinamarquês, de 30 anos, voltou a competir no clubes inglês esta época, 257 dias depois de ter sofrido uma paragem cardíaca em campo, no Euro 2020.

Impedido de jogar em Itália, Eriksen rescindiu contrato com o Inter e assinou pelo Brentford, clube detido por um investidor dinamarquês, até ao final da época.

O treinador Thomas Frank está "otimista" e acha que "há boas hipóteses de o manter". "Ele está muito feliz aqui e que gostaria de ficar no Brentford, mas será uma decisão que vai tomar no final da época", afirma.

Eriksen tem oito jogos, um golo e duas assistências pelo Brentford. O clube está no 14.º lugar da Premier League, com 40 pontos, e tem a permanência bem encaminhada.