Ancelotti confiante em anular a "pequena vantagem" do City

Carlo Ancelotti sabe que é difícil, mas está confiante de que o Real Madrid vai aproveitar "a grande oportunidade de estar noutra final da Champions".

O Manchester City entra em campo na 2.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões com uma vantagem de 3-2, "uma pequena vantagem" que o treinador espera "anular".

Acabado de garantir o título em Espanha, o Real chega ao confronto com o City com a confiança em alta. "Temos um bom ambiente, sabemos das dificuldades, mas temos confiança, porque a eliminatória está aberta. É muito difícil, mas temos uma oportunidade incrível", reforça.

Com 13 troféus de campeão europeu no museu, o Real Madrid vai atrás de mais uma final. O jogo com o Manchester City, no Santiago Bernabéu, é na quarta-feira, às 20h00.