Sinisa Mihajlovic recebe alta hospitalar mais de um mês depois

O treinador do Bolonha, Sinisa Mihajlovic, recebeu alta hospitalar, esta segunda-feira, mais de um mês depois de ter sido internado para tratamento à leucemia.

O antigo internacional sérvio, que nos últimos tempos do mandato de Bruno de Carvalho esteve perto de ser treinador do Sporting, foi internado no Hospital Sant'Orsola, em Bolonha, no dia 26 de março. Agora, recebe alta médica, após ter revelado "sinais bons e reconfortantes".

Mihajlovic orientou os últimos jogos do Bolonha, atual 13.º classificado da Liga italiana, já com a manutenção garantida, à distância. Terminará a temporada no banco, segundo revelou o clube, nas redes sociais.

O treinador, de 53 anos, foi internado pela primeira vez com leucemia em julho de 2019. Em março deste ano, teve uma recaída.